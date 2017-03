Plus d'infos sur le spectacle Mamiwata à Paris

Quelque part. Très très loin. Au bord de l'Océan Atlantique.

Trois êtres dans un asile. Leur terre d'asile. Mamiwata, Lui et Maidai. Trio de fêlures ambulantes, rescapées de cataclysmes. Mamiwata est au centre, orpheline et parricide, elle est devenue serial-killeuse. Monstrueuse femme monstre, descendante d'une fille de l'eau, plus communément appelée... sirène. Son histoire ancrée en elle, comme un mythe imprégné d'autres mythes, indélébiles. Êtres Réels ou créatures fantastiques ?... Dire, raconter, inventer par nécessité de survivre et peut-être... réinventer. Un mythe est en chacun de nous, un ADN d'images ancestrales.

