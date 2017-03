Plus d'infos sur le spectacle Lili à Paris

À force de voir en elle leur reflet monstrueux, ses proches vont devoir se débarrasser d'elle.

Lili, une idiote de village, est à la fois l'ultime enfant de sa famille et le témoin de tous leurs secrets, leurs adultères et leurs mensonges. Elle les restitue dans son langage violent, partagée entre la grâce et les douleurs que lui inflige son corps difforme.

Lili est une oeuvre d'imagination, une oeuvre poétique, et ce n'est qu'indirectement, c'est-à-dire dans ses seules retombées, qu'elle prétend aussi témoigner, à sa manière, d'un état de fait, hélas bien réel, lui : la place si piètre laissée le plus souvent aux handicapés dans la société.

Auteur : Clarisse Nicoïdski

Artistes : Catherine Berriane et Flore Zanni

Metteur en scène : Daniel Mesguisch

Bar et Billetterie: une heure avant le début des spectacles.

Moyens d'accès :

En voiture : Arrivé à l'esplanade derrière le Château de Vincennes, longer le Parc Floral jusqu'au rond-point de la Pyramide et prendre gauche (Cartoucherie)

Métro : Château de Vincennes, puis autobus 112 arrêt Cartoucherie

ou navette gratuite (sauf le samedi à 16h)

