Le Théâtre Elizabeth Czerczuk vous propose deux classes de maître consacrées à Tadeusz Kantor.

Classe de maître de 42 heures : « Le "bio-objet" et le "sur-objet" de Tadeusz Kantor » avec Elizabeth Czerczuk - 10-15 avril 2017

Classe de maître de 5 heures : « Playing with the character » (jouer avec le personnage) avec Zofia Kalinska (21-22 avril 2017)

AU PROGRAMME

- Explorations de l'objet comme facteur de jeu : l'objet en dialogue avec le comédien, partie intégrante de son corps.

- Recherches autour de la transformation de l'objet en « bio-objet » ou « sur-objet » par le transfert des énergies des comédiens.

- La place de l'objet dans l'espace théâtral. L'objet peut-il incarner les idées et se substituer à la parole ?

- Recherche d'un langage physique qui permette la décomposition corporelle et la recomposition du corps sous une autre forme.

- Travail pratique avec les comédiens expérimentés de la Compagnie Elizabeth Czerczuk et sous la direction de la metteur en scène.

- Courte représentation devant un public restreint (samedi 15 avril).

Elizabeth Czerczuk, metteur en scène, comédienne, directrice du Théâtre Elizabeth Czerczuk (Paris), lieu consacré à la recherche artistique et à l'expérimentation, dans l'optique de réunir des artistes qui pensent et pratiquent un art radical, expérimental et immersif.

Zofia Kalinska, collaboratrice de T. Kantor durant quinze ans, a notamment joué dans l'une de ses pièces, La Classe morte, en 1975. Aujourd'hui, elle est une figure majeure du Théâtre Cricot 2, et directrice du Théâtre Acné depuis vingt ans. Zofia Kalinska défend un théâtre qui explore les archétypes féminins.

Horaires :

Du lundi 10 avril au samedi 15 avril

15 h-18 h : classe de maître avec Elizabeth Czerczuk

18 h-22 h : travail pratique avec les comédiens de la Compagnie Elizabeth Czerczuk sous la direction de la metteur en scène

Vendredi 21 avril

11 h 30-13 h 30 : classe de maître avec Zofia Kalinska (partie théorique - en anglais avec traduction en français)

Samedi 22 avril

10 h-13 h : classe de maître avec Zofia Kalinska (partie pratique - en anglais avec traduction en français)

Tarif :

Classe de maître avec Elizabeth Czerczuk (10-15 avril) : 390 €

Classe de maître avec Zofia Kalinska (21-22 avril) : 180 €

Tarif préférentiel pour les 2 stages : 450 €

Inscription : let@theatrelaboratoire.fr - 01 84 83 08 80 ; 06 12 16 48 39

Classe de maître ouverte aux comédiens, danseurs et passionnés de théâtre.

Places limitées à 10 personnes.

Site web : http://theatrelaboratoire.fr/

