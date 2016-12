Plus d'infos sur le spectacle Ze New Giorgio Magic Show à Paris

Le spectacle Ze New Giorgio Magic Show a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Auteur : Giorgio

Artistes : Giorgio & Lucile Jaillant

Metteurs en scène : Giorgio & Lucile Jaillant

Un spectacle de magie, c'est bien.

Un spectacle de magie rigolo, c'est mieux !

5 ans de succès, des milliers de spectateurs, des millions de blagues et des milliards de bonbons distribués !

Entre animation, gags et illusions, Ze New Giorgio Magic Show est un feu d'artifice pour les yeux et les oreilles.

Pirate, Mascotte, Princesse... Laissez vous embarquer dans un tourbillon d'effets magiques et une rafale de bonne humeur.

Si vous n'êtes pas encore venus nous voir ou nous revoir, RDV à l'Apollo Théâtre pour le show magique le plus rigolo de la capitale.

Enfants, parents, papis et mamies, préparez-vous à participer à la plus grande fête magique de tous les temps !