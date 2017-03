Plus d'infos sur le spectacle Wunder Time à Paris

Cabaret Burlesque

Le Wunderkabarett et Daisy Deparys présentent WUNDER TIME!

Bienvenue dans l'unique et le véritable Cabaret Parisien Underground qui vous offre les numéros, d'effeuillage burlesque, de danse Tribal/Fusion, de pole dance etc. les plus délirants et déjantés de la scène actuelle!

Ce samedi 1er avril le WUNDERKABARETT va vous inviter à faire un tour dans la célèbre machine à explorer le temps de H.G. Wells!!!

Venez rencontrer Cléopâtre, Xéna la guerrière, les déesses de l'Antiquité Perse, la grande Catherine, Impératrice de Russie, ou les beautés rétro-futuristes steampunk!

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur la couleur du mascara des femmes des cavernes, sur l'émission de téléréalité préférée des damoiseaux du Moyen- Age et sur marque de voiture la plus vendue lors de la Révolution!!! Vérité historique strictement respectée garantie!!! Ben quoi c'est le 1er avril, non?

Venez toutes et tous avec des looks sortis d'un livre d'histoire et vous gagnerez des verres et des cadeaux archaïques!!!

Avec:

- Winnie Pelteez (BE)

- Fifi Fantôme (CAN)

- Lili Godiva

- Teresa Rugo (Mex)

- Babi Boops

- Les Soeurs Delajungle

- Stelle de Perle

- Artémise

Et notre invitée d'honneur qui viendra d'Alsace pour votre plus grand bonheur, la fabuleuse ***MINA OUSHKHA***

Sans oublier notre Stage Kitten Deluxe, Sadik Sadie!!!

P.a.F: prévente 10 ? - sur place 13 ?

Préventes tous les jours directement au bar de la Cantada et en ligne

- Billet Reduc:

http://www.billetreduc.com/162818/evt.htm

- Place Minute:

https://www.placeminute.com/cabaret/wunder_time,1,19656.html

https://www.facebook.com/WunderKabarett

http://www.cantada.net/

accréditation photos auprès de daisy@cantada.net

La Cantada

13 rue Moret

75011 Paris

Infos réservation :

billet reduc Tél. 0148059689 - Email. contact@cantada.net