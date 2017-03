Plus d'infos sur le spectacle Triboulet Par Triboulet à Paris

Le roi des fantaisistes, le maître de l'absurde

Poète maudit, dernier troubadour, héraut de la fin des temps, maître incontesté du calembour intempestif, iconoclaste ravageur, dompteur de scie musicale, génie du dérisoire touchant à l'essentiel, détenteur du pouvoir que lui accordèrent les fées à sa naissance, Triboulet jongle avec l'absurde, s'assoit allègrement sur toutes les conventions, défèque sur la bienséance, pour sa plus grande gloire personnelle et notre plus grand plaisir, dans un spectacle intensément vivant, tout en noir et tout en blanc, haut en couleur. Patrice Martinez

Triboulet ?... C'est Triboulet !

Triboulet a la classe des inclassables du génie comique. Donc je lui ai demandé de participer à mon spectacle. Dans tous les théâtres des grandes et des petites villes il remporta auprès du public le plus large un succès stupéfiant. Les jeunes surprise enchantés par son humour dévastateur l'ovationnèrent amoureusement ce dont je pourrais être jaloux. Mais comment être jaloux d'un artiste incomparable qu'on admire ?

Pierre Étaix

Site web : http://www.cantada.net

Infos réservation :

Tél. 0148059689 - Email. contact@cantada.net