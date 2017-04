Plus d'infos sur le spectacle Si Nous Ne Pouvons Changer Le Monde... - Opus 2 : Marianne à Paris

À la suite d'un bouleversement, Marianne voit son monde s'écrouler...

CRÉATION LA LOGE 2016-2017

Création collective dirigée par Emel Hollocou

Avec Nicolas Grosrichard, Laura Lascourrèges & Coraline Mages

Création lumières : Thibault Petit

Production : Cie La Grappa - Avec le soutien d'Arcadi Île-de-France - des centres culturels Rébérioux et Village de Créteil

Résidence de création : Centres culturels Rébérioux et Village de Créteil - Plateau 31 - Gentilly (Plateaux Solidaires - Arcardi )

Remerciements à Mathilde Saubole et Julia Leblanc-Lacoste pour leur accompagnement sur l'Opus 1

À la suite d'un bouleversement, Marianne voit son monde s'écrouler. Soudainement, tout lui paraît extraordinairement réel, comme avec l'impression brutale de se réveiller. En touchant la mort en elle, elle touche également l'endroit le plus vivant. Et donc le plus joyeux. Vous me suivez ?

Aussitôt, la voici embarquée dans une histoire qu'elle n'avait pas prévue, entre figures de rêves et de réalité. Et la vie devient, sous ses yeux, une aventure étonnante dont elle cherche à décrypter le sens. Mais comme toute héroïne, Marianne suit un parcours initiatique semé d'obstacles pour atteindre son objectif... Quelle serait votre vie si, comme Marianne, vous cherchiez à redevenir le personnage principal de votre histoire ?

MARIANNE est le deuxième volet d'une réflexion déjà amorcée la saison dernière à La Loge. Se rassembler pour tenter de trouver un autre rapport au monde. Y répondre par la fiction. Refuser le point de vue général qui affirme que tout va mal. Et si la fin du monde était une bénédiction ? Pour aller se chercher, trouver le point lumineux en soi d'où tout redémarre.

