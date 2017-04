Plus d'infos sur le spectacle Samo - A Tribute To Basquiat à Paris

CRÉATION LA LOGE 2016-2017

Texte : Koffi Kwahulé

Mise en scène : Laëtitia Guédon

Avec : Yohann Pisiou, Willy Pierre-Joseph, Blade MC Alimbaye et Nicolas Baudino.

Musique : Blade MC Alimbaye et Nicolas Baudino

Lumières : David Pasquier

Scénographie : Emmanuel Mazé

Vidéo : Benoit Lahoz

Photo : « Basquiat » de Henri Guédon, 1990, technique mixte.

Production: Compagnie 0,10. Co-production: La Comédie de Caen - Centre Dramatique National de Normandie, Le Théâtre des Quartiers d'Ivry - Centre Dramatique National du Val de Marne, La Loge, Tropique Atrium - Scène Nationale de la Martinique, Théâtre Victor Hugo - Bagneux. Avec l'aide de la DRAC Île-de-France.

Issu de la middle class new-yorkaise, Jean-Michel a tout juste 18 ans lorsqu'il fugue de chez ses parents pour rejoindre les rues de Soho Manhattan. Avec Al Diaz, il crée le personnage de SAMO, macule les murs de la ville de graffitis lapidaires, poétiques, politiques... Au Mudd Club, il enflamme la piste de danse comme personne, performe de la noise music avec le groupe Gray, rencontre Keith Haring, enlace Madonna, et de Jean-Michel il devient « Basquiat ». Samo A Tribute to Basquiat, raconte ce passage de l'ombre à la lumière. C'est une oeuvre indisciplinée de Koffi Kwahulé écrite pour deux musiciens, un acteur et un danseur. C'est une fausse interview fragmentée où l'on retrouve le jeune Basquiat et ses fantômes: le père omniprésent, la mère folle, une Amérique qui s'affranchie à peine de la ségrégation, Charlie Parker et la soif irrépressible de devenir un star.

Au plateau, il y a le corps contemporain de Willy Pierre-Joseph mêlée à la rage du hip hop...

Au plateau, il y a le flow acide de Blade MC Alimbaye tuilé par le jazz frénétique de Nicolas Baudino...

Au plateau, il y a, au centre, la voix et le visage de Yohann Pisiou, incarnation fugitive de l'artiste noir américain.

Basquiat meurt à 27 ans d'une overdose dhéroïne après avoir marqué à jamais le monde de l'art contemporain. À l'aube des heures de gloire, nous vous présentons Basquiat qui construit sa couronne de lumière.

Durée : 1h20

Infos réservation :

RÉSERVER Tél. 01 40 09 70 40 - Email. laloge.alice@gmail.com