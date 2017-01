Plus d'infos sur le spectacle Renata à Paris

Le spectacle Renata a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

RENATAUne pièce argentine traduite et adaptée par Sebastiàn Galeota et Stéphan Druetd'après " Renée " de Javier Maestro. avec :Sophie Mounicot, Philippe Saïd, Emma Fallet, Sebastiàn Galeota, Antoine Berry-RogerEntre vaudeville hilarant et Almodovar au théâtre, ce quintette de comédiens se délecte dans une partition exquise et insolite. Descriptif : Un richissime patron juif argentin demeurant à Paris dans une maison bourgeoise, vient de mourir. Un couple de domestiques, la belle soeur et le fils s'y retrouvent seuls. Renata la veuve de ce patron, disparue des années auparavant, n'a jamais été retrouvée. Ce terrible quatuor va faire tout ce qui est en son pouvoir pour toucher l'héritage. Mais quand le jeune notaire arrive pour régler leurs affaires, leurs plans vont basculer. Mise en scène par : Stéphan Druet