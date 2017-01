Plus d'infos sur le spectacle Nous Les Humains à Paris

Aux humains, ces choubidous, capables du pire comme du pire. Comment on fait pour aller bien, quand tout autour semble s'écrouler ? Mettre la tête dans un sac ? S'abrutir ? Oublier ? Fuir en Ardèche ? On a une heure pour trouver des solutions ensemble et créer un monde plus humain, ou alors moins humain, on sait jamais, ça pourrait peut-être marcher ? Entrez dans l'univers déjanté, joyeux et implacable de Maryvonne Beaune dans son premier One Woman Show.