Plus d'infos sur le spectacle Le Voyage De Miriam Frisch à Paris

Écriture collective

Mise en scène : Linda Blanchet

Collaborations artistiques : Miriam Schulte, Deborah Banoun & Gildas Goujet

Avec Calypso Baquey, Cyril Texier, Angélique Zaini (distribution en cours)

Scénographie : Bénédicte Jolys

Création lumière : Alexandre Toscani et Gildas Goujet

Production : Compagnie Hanna R / Théâtre National de Nice - CDN Côte d'Azur / la Fabrique Mimont, Cannes

Avec l'aide à la production de la DRAC PACA, l'aide à l'écriture et la recherche du CAC de la région PACA, l'aide du Conseil Général 06 et de la ville de Nice.

Avec le soutien de la Spedidam / La Chartreuse - Centre National des écritures du spectacle / La Maison des Métallos / La Fabrique Mimont, Cannes / Le Théâtre de la Cité, Marseille.

Résidences Théâtre National de Nice - CDN Côte d'Azur / La Chartreuse - Centre National des écritures du spectacle / La Maison des métallos, Paris / La Fabrique Mimont, Cannes / Le Théâtre de la Cité, Marseille

Dans le cadre du dispositif RENCONTRES TRANSVERSALES (La Loge & Open Source), vous pourrez rencontrer l'équipe artistique du spectacle le mercredi 19 avril, à l'issue de la représentation. En savoir plus : http://bit.ly/2eecIcl

Miriam Frisch, jeune allemande de 25 ans, a décidé de passer 7 semaines en kibboutz en Israël à l'été 2012. Elle explique son départ par une « culpabilité abstraite » et le désir de vivre une aventure initiatique pour se réapproprier son histoire. Sommes-nous condamnés à porter l'héritage qui nous a été transmis ? Brouillant les frontières entre fiction et réalité, 4 comédiens reconstituent ce voyage et questionnent leurs rêves de recommencement.

Durée : 1h20

Infos réservation :

RÉSERVER Tél. 01 40 09 70 40 - Email. laloge.alice@gmail.com