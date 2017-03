Plus d'infos sur le spectacle Laura Laune à Paris

Laura, cette jeune et jolie blonde au visage d'ange tellement innocent arrive sur scène... Que vous réserve-t-elle ?

Laura Laune n'a aucune limite, elle ose tout ! Dans un humour noir décapant et une irrévérence totale, la folie angélique de Laura Laune et de ses personnages emplis de paradoxes vous donne des frissons : est-elle innocente ou méchante ? Consciente de ses propos ou simplement folle allié ? D'une comptine pour enfants qui part en vrille, des personnages d'une folie d'apparence imperceptible, le spectacle vous réserve bien des surprises. A l'abri sous ses airs de petite blondinette, l'humoriste Belge, qui a fait sensation en raflant tous les prix des festivals d'humour de ces deux dernières années, aborde sans concession les thèmes les plus difficiles : maternité, éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie, et bien d'autres.

Avec Laura Laune, vous découvrirez les monstres qui se cachent dans le placard !

Attention spectacle interdit au moins de 12 ans.

Date : mardi 6 septembre 2016 au mercredi 14 juin 2017

