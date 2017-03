Plus d'infos sur le spectacle La Mouette à Paris

LA MOUETTETravaillant à partir d'une nouvelle traduction et adaptation, Thibault Perrenoud interroge les modulations des mots, leurs répétitions et les contorsions des phrases. Dans cette version, ce qui pouvait être dit ou non dans la Russie du XIXe sera repensé à l'aune des possibles et des interdits de notre époque.