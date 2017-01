Plus d'infos sur le spectacle La Femme Tiroir / In Hotel Rooms à Paris

Une femme dans une chambre d'hôtel attend son amant... C'est musical, féminin et assez rock ! Elle est impudique, poétique, lyrique, un peu alcoolique, elle y mêle un peu d'Afrique et de classique aussi. Elle vous prend par la main et l'âme et vous raconte parfois presque à mi-voix ce que c'est qu'être une fille, une femme, une amoureuse. Elle dit le doute et la peur, la désespérance et la résilience, elle dit le corps et sa joie et elle rit... Wedia s'interroge et nous interroge sur le fait d'être (une femme) libre aujourd'hui. Alors que sa génération se croyait à l'abri, libérée par les combats gagnés par leurs mères. La question de l'identité (mâle ou femelle, français ou bi-national, noir ou blanc) s'impose violemment à nouveau. Avez-vous remarqué ? Wedia interroge sa position de femme métisse et amoureuse. La Femme Tiroir/In Hotel Rooms, c'est d'abord un recueil de nouvelles paru en 2012 aux éditions Dagan et récompensé par plusieurs prix littéraires (Prix de l'oeuvre théâtrale revue Souffles, Prix Gaston Baissette, Prix Eclat du texte court, Elu coup de coeur des libraires et des bibliothécaires). Wedia, son auteure, également comédienne et danseuse décide de le porter sur scène. Au printemps 2015, son nouveau texte Hotel Rooms résonne pour 20 dates aux oreilles des spectateurs du théâtre du Temps et vient fusionner avec LA FEMME TIROIR. Le spectateur est une fois de plus sous le charme. En 2016, Wedia nous livre une ultime version où le personnage s'échappe des pages de l'ouvrage abolissant alors toute contrainte. Les objets scénographiques créés par Janique Bourget deviennent partenaires. Le dialogue avec la musique est toujours essentiel et la danse donne désormais, en plus d'une voix, une vie pleinement corporelle à LA FEMME TIROIR. Charnel, sensuel, libre, LA FEMME TIROIR/In Hotel Rooms révèle la vision d'une femme contemporaine dans une société bouleversée et en mutation.