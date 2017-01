Plus d'infos sur le spectacle L'avare à Paris

Le spectacle L'avare a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

« Ma cassette, ma cassette.... » On connaît la réplique.

Dans cet Avare-là, Jacques Osinski a décidé de la prendre au sérieux. Evitant les ressorts

de la farce, il montre en Harpagon un veuf à la fois terrifiant et poignant qui retient son argent pour tenter de retenir le temps qui passe. Le rire se fait grinçant. Dans un décor contemporain, le metteur en scène décortique la vie d'une famille qu'il observe par le trou de la serrure pour mieux souligner la rivalité du père et du fils. A l'abri du cercle intime, les personnages s'envoient à la figure des vérités que l'on préfère d'ordinaire taire. Molière dynamite l'hypocrisie. Harpagon, le plus célèbre avare de France, non content de préférer son argent à ses enfants, jette sans complexe son dévolu sur celle que son fils aime. La révolte de la jeunesse gronde. Les enfants pourraient bien se révéler plus terribles que leur père. Osinski prenant la pièce à la lettre, la monte comme un roman policier : avec un vrai suspens. La vérité des âmes y éclate sans fard.

Mieux vaut en rire qu'en pleurer semble dire Molière...

