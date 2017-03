Plus d'infos sur le spectacle Irma Rit Rose à Paris

Mise en scène : Jean-Claude Cotillard

Avec : Irma Rose

Création lumière : Gilles Papajak

Irma Rose joue 14 personnages et un chien : la mère dépressive, la grand-mère dépravée, la Tante Ch'ti, les ados Melchior et Balthazar et leur pote slameur, le chien obsédé par les saucisses... D'un geste, d'un tic, d'un timbre de voix, Irma croque ses personnages pour un final autour d'une table de réveillon... Mais avec tout ce monde, on ne sait pas à quelle heure on bouffera la dinde.

Presse :

Le Monde : « Irma rose campe tous ses personnages avec une virtuosité plutôt décapante. »

Pariscope : « Mise en scène par l'excellent Jean-Claude Cotillard, Irma Rose nous régale. »

Time out : « On en veut encore. »

Le prix des places est compris entre : 17.00 et 22.00 ?

Date : jeudi 26 janvier 2017 au jeudi 1 juin 2017

