Le spectacle Improrock a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

IMPROROCK:DE L'IMPRO, DE L'HUMOUR ET DU ROCK Surprenants et plein d'énergie, ces maîtres de l'improvisation vous embarquent dans leur univers : dans l'esprit des Monthy Python et des Nuls. Un sprint survolté d'1H30 !Sexe, amour, meurtre, économie ... tout y passe ! Les comédiens se donnent à fond pour jouer les thèmes du public entre folies verbales et délires visuels. Ils relèvent tous les défis et enchaînent des personnages alliant finesse, insolence et extravagance.Percutant, drôle, et pimenté, un spectacle où vous avez rendez-vous avec la démesure.La soirée démarre par un concert festif aux aspérités rock, pop, funk.Un spectacle déjanté, où il est conseillé de bien s'accrocher ! Déjà + de 40000 spectateurs. Complet la saison dernière, reprise en 2016 et 2017 !TELERAMAComment font-ils ? Des échappées comiques pareilles, ça ne trouve pas sur tous les coins de scène.NOUVEL OBSERVATEURL'énergie des comédiens se transmet aux spectateurs et la salle est en ébullition. Une soirée inédite.L'EXPRESSDes comédiens capables de jouer des dizaines de personnages en une soirée, d'incarner tour à tour un père, un fils, un truand, un amant, ou tout à la fois. Le public, sans cesse surpris, participe au spectacle. Il devient complice.Le PARISIENUn numéro survitaminé et hilarant, sans jamais céder à la vulgarité ni au cabotinage.IMPROROCK : 11ème saison !Depuis plus de 11ans, IMPROROCK est l'un des spectacles les plus plébiscité à Paris et bat tous les records de longévité avec 450 représentations. Grâce à une programmation de qualité, le public découvre près de 90 musiciens dont certains jouent avec Sinclair ou Sansévérino. Les points forts :. Humour, parodies, et décalages dans l'esprit des Monthy Python. Improvisations, musique et interactivités garantis.. Remarqué dans les caméras cachées du MORNING sur M6.. Spectacle grand public : de 7 ans à 107 ans !. Un ton totalement loufoque qui a emballé plus de 40000 spectateurs.. Le quartier du Père Lachaise et de Ménilmontant est idéal pour sortir avec un choix incroyable de bars et restaurants à proximité.