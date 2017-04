Plus d'infos sur le spectacle Ian Freaks L'incroyable ! à Paris

Spectacle de freakshow, d'humour et de comédie.

Il y a eu les femmes à barbes, les hommes canons, les lilliputiens, les diseuses de bonne aventure, les fakirs et maintenant il y a le docteur IAN FREAKS mi-homme mi-monstre tel le Docteur Jekyll et Mister Hyde, capable de choses extrêmes et stupides avec son corps.

Ian Freaks vous présentera son cirque de l?étrange dans lequel se produisent, côte à côte, plusieurs artistes aux numéros sensationnels et dangereux ainsi que des monstres et phénomènes.

Spectacles hilarant qui mettra vos zigomatiques à rude épreuve.

Participation au chapeau: pensez à prendre vos liasses de billets !

Site web : http://www.cantada.net

Infos réservation :

Tél. 0148059689 - Email. contact@cantada.net