Histoires D'Hommes à Paris

Mise en scène : Alain Bousigue

Avec : Mina Ségui

Catégorie : Seule en scène

Durée : 1h10

Et si des femmes vous livraient sans fard leur version de l'Amour ? Et quelques clés pour l'atteindre... ? Un seule en scène émouvant et pétillant.

Des femmes traversent tous les états de l'Amour entre colère, désir et humour salvateur. L'auteur nous dévoile leur intimité à travers des paroles fortes et intenses. Un spectacle où se mêle tendresse, déception, espoir et rire.

HISTOIRES D'HOMMES - A LA FOLIE THEATRE - PETITE FOLIE

Le prix des places est compris entre : 17.00 et 22.00 ?

Date : jeudi 26 janvier 2017 au jeudi 1 juin 2017

Date : jeudi 26 janvier 2017 au jeudi 1 juin 2017