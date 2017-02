Plus d'infos sur le spectacle Hasards à Paris

SAS PARIS IMPRO (lic.2-1060175) présente

Hasards – spectacle d'improvisationA partir de suggestions proposées par le public, quatre comédiens se lancent dans une improvisation de plus d'une heure et créent des personnages aux vies parallèles mais qui vont immanquablement finir par se rencontrer. Leurs destins sont liés et ils ne le savent pas encore.Hasards, c'est une histoire d'un soir, unique, éphémère, totalement improvisée. Distribution : Comédiens : Thierry Bilisko, Marion Billy, Laetitia Bisch, Emilie Bourel, Selena Hernandez, Mélanie Le Moine, Laurent Mazé, Toma Roche, Kevin Roussel, Anaelle Tribout-Dubois Spectacle créé par Laurent Mazé