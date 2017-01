Plus d'infos sur le spectacle Giorgio Dans Mental Expert à Paris

Les Mentalistes font peur... Lui, il fait aussi rire ! Un spectacle d'humour et de mentalisme pour le même prix ça vous branche ? Alors, Welcome to The Mental Expert Show !

Giorgio le Mentaliste vous embarque dans son univers aussi stupéfiant que déjanté. Humour, mentalisme, stand up... le cocktail est explosif !

Est-il un sorcier ? Un comique ? Un gros mytho ? Ou tout simplement un demi-dieu ? Vous le saurez à la fin du spectacle. Mais attention, vous risquez d'être choqués...