Plus d'infos sur le spectacle Esmeralda Night à Paris

Soirée dansante de Kizomba et de Salsa créée par les professionnels :



Laury Esmeralda (fondatrice de la Esmeralda Company)



Mario Jordao (champion d'Angola 2015)



FREE UR ART







Animations par de grands DJ de la capitale et de l'international !



(flyer en cours de modification)







Les professeurs réputés et diplômés de l'Institut des Arts de La Havane CARLOS DIAZ et ORIOL et les professionnels LAURY ESMERALDA et MARIO JORDAO auront la joie de vous dispenser un cours de Kizomba évolutif et un cours de Salsa cubaine évolutif.



Ainsi, les nouveaux sont les bienvenus et ceux qui maîtrisent déjà ne sont pas lésés!







20h30 - 21h30 Cours de Salsa cubaine évolutif par Carlos Diaz et Oriol



21h30 - 22h30 Cours de Kizomba évolutif par Laury Esmerlada et Mario Jordao







Deux ambiances de Kizomba et Salsa par les meilleurs intervenants de la capitale !



Des shows et animations de qualité durant la soirée







Apéro dînatoire et fooding (tapas, empanadas...) et repas à la carte disponible sur place.



(Venez directement après le travail sans vous soucier de votre repas, nous l'avons pensé pour vous!)







Rendez-vous de 20h à 5h du matin au El Diablito Latino pour une soirée de folie ! (45 rue Saint-Sébastien - 75011 Paris)



Métro: Saint-Ambroise, ligne 9







Tarifs :



2 cours avec Soirée et 1 cocktail ou 2 soft 12€



Vestiaire 2€







Si vous venez en groupe, entrée gratuite pour la 5 personne !



**Packs VIP avec bouteille disponible à la réservation**







Plus d'infos au 07.81.87.99.34 ou sur le site :



http://esmeraldacompany.org