Plus d'infos sur le spectacle Chinois Marrant à Paris

Vous pensiez que les chinois étaient partout ? C'est pire. Entre stand up, sketch et improvisations improbables Chinois Marrant est un concept.

Après avoir écumé les scènes parisiennes et à l'international (Maroc, Tunisie, Liban, Sénégal, Canada, États Unis, Suisse, etc... ) joué à guichet fermé à la Nouvelle Seine , participé au Jamel Comedy Club , Chinois Marrant alias Bun Hay Mean s'installe à l'Apollo Théâtre Paris.

Artistes : Bun Hay Mean

Mise en scène par : Papy

Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

Réservez vos places de humour et one (wo)man show pour : CHINOIS MARRANT - APOLLO THEATRE

Le prix des places est compris entre : 27.30 et 38.30 ?

Date : vendredi 26 août 2016 au vendredi 30 juin 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour CHINOIS MARRANT.