Plus d'infos sur le spectacle Carte Blanche À La Compagnie Don Des Nues à Paris

Hérodiade

Création musicale : Inselberg.

Interprété par Morgane Lory (voix) et Matthieu Canaguier (instruments)

Cette carte blanche offre l'occasion au Don des Nues de présenter un projet en cours : Hérodiade d'après le poème de Stéphane Mallarmé : oeuvre fragmentaire et inachevée, Hérodiade est un mystère, mêlant théâtre et poésie incantatoire. Travailler sur cette partition impossible est une poursuite de nos recherches mêlant langage et création sonore, pour en approfondir la dimension magique, et envisager la scène comme un lieu de rites et d'incantations.

Infos réservation :

RÉSERVER Tél. 01 40 09 70 40 - Email. laloge.alice@gmail.com