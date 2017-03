Plus d'infos sur le spectacle Carla Bianchi Dans Un Amour à Paris

Un « one woman show » à l'accent italien mais à la sauce universelle.

Petite Italienne perdue dans le métro parisien à l'âge de neuf ans, Carla Bianchi parvient, sans parler un mot de fran?ais, à retrouver sa famille. Elle y voit alors un signe du destin et n'aura de cesse, jusqu'à l'âge adulte, de préparer son installation à Paris, son « chez moi » pour toujours. Elle devra s'adapter à la France mais elle aimerait aussi que la France s'adapte un peu à elle. C'est ce désir « physique » de devenir Fran?aise et comédienne au pays de Molière que Carla raconte ici avec humour, fougue et tendresse.

Date : mercredi 11 janvier 2017 au mercredi 26 juillet 2017

