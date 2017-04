Plus d'infos sur le spectacle C'est Toujours Un Peu Dangereux De S'attacher À Qui Que Ce Soit à Paris

Conception et interprétation : Eno Krojanker et Hervé Piron

Dramaturgie et oeil extérieur : Marie Henry

Création lumière : Laurence Halloy

Assistant création lumière et régie générale : Kevin Sage

Création sonore : Maxime Bodson

Conception masque et perruque : Loïc Nebreda et Rebecca Flores

Construction : Simon Borceux

Diffusion : Sylvia Courty / boom'structur

Accompagnement artistique : L'L (Bruxelles)

Photo : Beta Szparagowska.

Une production du Théâtre de Namur/Centre Dramatique et de la cie Enervé, avec le soutien de l'Atelier 210 (Bruxelles).

À travers une histoire d'enfance à la fois tragique et d'un anecdotique consternant, ce duo pince sans rire prend un malin plaisir à déplier les artifices et la « magie » du théâtre et chatouille les clichés de l'artiste narcissique et forcément maudit, pour mieux questionner la relation scène/public... Et si, tout compte fait, le théâtre tenait plus de la dictature que de la belle et grande famille ?

Durée : 1h

