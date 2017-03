Plus d'infos sur le spectacle Badouri, Rechargé à Paris

JUSTE POUR RIRE (lic.2-1049438) présente

RACHID BADOURI « RECHARGÉ »Après le succès de son premier one-man show « Arrête ton cinéma ! » - plus de 50 000 spectateurs, six représentations à la Cigale bondées, un Casino de Paris et un Olympia complets -, Rachid Badouri est de retour en France pour poursuivre sa lancée avec son deuxième spectacle : « BADOURI RECHARGÉ ». Avec ce nouveau spectacle, Rachid va plus loin : inspiré et nourri de son vécu personnel, il décrit avec son regard unique les petites choses du quotidien, il partage avec sincérité et autodérision des situations intenses qui ont marquées sa vie. Il nous livre une multitude d'anecdotes savoureuses, mettant en lumière les qualités et surtout les petits défauts de son entourage : son très cher papa, sa nouvelle et tendre épouse et sa regrettée maman. Rachid danse, joue du piano et fait de la plus banale des histoires un récit hilarant. C'est toute son énergie si contagieuse qu'on retrouve sur scène, doublée de toute l'expérience acquise au cours des dernières années. « BADOURI RECHARGÉ » est mis en scène par Guy Lévesque, récipiendaire de l'Olivier « Metteur en scène de l'année » en 2008 pour son travail sur « Arrête ton cinéma ! ». Fort de plus de 250 000 spectateurs au Québec de « BADOURI RECHARGÉ », on peut dire qu'il est plus que prêt à partager ce nouveau succès avec son public Français !