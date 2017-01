Plus d'infos sur le spectacle Audience & Vernissage à Paris

Václav Havel a connu un destin exceptionnel, de la dissidence politique et la prison... à la Présidence de la République. Son théâtre laisse voir la vertigineuse complexité et les nombreux paradoxes de l'individu... par le prisme d'un humour cinglant ! Ces deux pièces suivent, avec une distance ironique, son double imaginaire - le dissident Ferdinand Vanek - confronté aux lâchetés et pressions quotidiennes du pouvoir, mais aussi à celles de ses proches.

Anne-Marie Lazarini aborde ces deux pièces emblématiques de l'univers du grand dramaturge tchèque et les fait entendre dans un dispositif scénique réinventé où s'inscriront les spectateurs.