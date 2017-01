Plus d'infos sur le spectacle Zoe L'aspiratrice à Paris

Le spectacle Zoe L'aspiratrice a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

L'aspiratrice est un seule en scène d'humour vocal et d'humeur théâtrale, imaginé par Zoé, qui n'est pas que blonde mais belge aussi! Cette femme de méninges aspire à la liberté mais voilà, la vie s'acharne : elle a beau aspirer, la poussière s'accumule dans les moindres recoins de sa vie et la solitude s'incruste au fil du temps. Quelle sera l'issue de cette quête de femme multiple dont le seul partenaire à la vie comme à la scène est son aspirateur. Zoé incarne cette chanteuse de ménage tel un tourbillon qui ne laisse pas indemne, décalée et délirante à la fois, chanteuse virtuose et auteure ironique qui rit de tout et surtout d'elle-même. Sa quête est rythmée au fil de tableaux-musicaux dont le style s'inspire de chaque situations... Laissez-vous aspirer par l'histoire d'une vie décapante, truculente, sensitive et incisive!