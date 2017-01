Plus d'infos sur le spectacle Un Air De Famille à Paris

Une pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri Mise en scène Agnès Jaoui Avec Grégory Gadebois, Léa Drucker, Catherine Hiegel, Laurent Capelluto, Jean-Baptiste Marcenac, Nina Meurisse. Cette comédie mythique créée au début des années 90 puis adaptée au cinéma sera jouée en alternance avec « Cuisine et dépendances » une semaine sur deux au Théâtre de la Porte Saint-Martin. La pièce. Comme tous les vendredis soirs, les Ménard se réunissent au « Père Tranquille ». Ce soir-là, on fête l'anniversaire de « yoyo » la belle fille. Pendant le repas, la mère, sa fille Betty et ses deux fils Henri et Philippe décident de régler leurs comptes. Les secrets de chacun éclatent au grand jour. Et quand Denis, le garçon de café, décide de s'en mêler, un nouvel ordre familial se profile.Forfait 2 spectacles "UN AIR DE FAMILLE" + "CUISINE ET DEPENDANCE"