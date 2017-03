Plus d'infos sur le spectacle Un Air De Famille à Paris

UN AIR DE FAMILLE

Pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Mise en scène Agnès Jaoui

Avec Grégory Gadebois, Léa Drucker, Catherine Hiegel, Laurent Capelluto, Jean-Baptiste Marcenac, Nina Meurisse.

Comme tous les vendredis soirs, les Ménard se réunissent au « Père Tranquille ». Ce soir-là, on fête l'anniversaire de « yoyo » la belle fille. Pendant le repas, la mère, sa fille Betty et ses deux fils Henri et Philippe décident de régler leurs comptes. Les secrets de chacun éclatent au grand jour. Et quand Denis, le gar?on de café, décide de s'en mêler, un nouvel ordre familial se profile.

Cette comédie mythique créée au début des années 90 puis adaptée au cinéma, est jouée en alternance avec Cuisine et dépendances.

La comédie culte revient dans une mise en scène d'Agnès Jaoui avec une distribution 4 étoiles, dont Léa Drucker et Catherine Hiegel.

Presse:

Le parisien :

« Tout repose sur la justesse de l'interprétation. Catherine Hiegel est parfaite, à la fois odieuse et très humaine en mère abusive, Léa Drucker en « Yoyo » épouse soumise bon chic bon genre, et Grégory Gadebois, profondément émouvant sous la carapace du bon gros bougon. »

Le Figaro :

« On rit beaucoup, on est ému, on admire ! Bref, courez-y ! »

Le Monde :

« Retour gagnant

Intemporel

Toujours aussi drôle et touchant »

Réservez vos places de theatre pour : UN AIR DE FAMILLE - Th. de la Porte St Martin

Le prix des places est compris entre : 14.00 et 60.10 ?

Date : samedi 14 janvier 2017 au dimanche 30 avril 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour UN AIR DE FAMILLE ainsi que du plan de salle interactif pour choisir vos places dans le lieu : Th. de la Porte St Martin.