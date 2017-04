Plus d'infos sur le spectacle Ubu à Paris

J'ai été immédiatement saisi par la cruauté qui se dégage de Ubu sur la butte. Plus encore que le fameux Ubu Roi, cette version raccourcie, brusque, directe m'a totalement enchanté. Ce texte à vif, sans fioriture, cet Ubu « pour marionnettes », déchargé de toutes psychologies résonne incroyablement aujourd'hui. Car ce personnage légendaire d'Ubu apparaît ici encore plus violent et abrupt que dans l'original. Ce spectacle, nous l'avons imaginé avec les acteurs comme un véritable terrain de jeu et d'invention ! Cette oeuvre à explorer comme une matière première, comme un diamant brut à tailler sans polir... En lecture, le texte dure à peine trente minutes. Nous avons donc tout l'espace de le projeter dans sa fulgurance et de le faire respirer et vibrer à travers cet univers pittoresque et inquiétant de l'aérobic et de la GRS inventé par les plasticiens Clédat & Petitpierre. Olivier Martin-Salvan Avec Thomas Blanchard, Robin Causse, Mathilde Hennegrave, Olivier Martin-Salvan et Gilles Ostrowsky