Plus d'infos sur le spectacle Peau De Vache à Paris

Le spectacle Peau De Vache a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

de Barillet et Gredy

Mise en scène de : Michel FAU

Avec : Chantal LADESOU

Après l'énorme succès de Nelson, Chantal Ladesou revient sur scène, au Théâtre Antoine, à partir de septembre dans Peau de vache, une comédie savoureuse de Barillet et Grédy (les auteurs de Fleur de cactus) mise en scène par Michel Fau.

Marion (Chantal Ladesou) que l'on surnomme « peau de vache » depuis son enfance, surveille tout, discute tout, et contrôle tout… jusqu'aux maîtresses d'Alexis, son mari. Lui est violoncelliste de renommée internationale, il est calme, sûr de lui et de son talent, mais aussi lâche lorsqu'il s'agit d'affronter sa femme. Ils forment un couple apparemment harmonieux jusqu'au jour où Pauline, une journaliste douce et séduisante, fait irruption dans leur vie… Qui sera la plus peau de vache des deux ?