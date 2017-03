Plus d'infos sur le spectacle Nawell Madani à Paris

Gilbert Coullier productions présente, en accord avec BlackBarbie Productions et David Marouani Productions

NAWELL MADANI C'est moi la plus belge Avec Skyrock et D8 "Le parcours d'une jeune belge qui part à la conquête de Paris. De danseuse à comédienne, Nawell nous invite aux premières loges de ses déboires, de sa première fois à ses castings et surtout à l'obtention de la fierté de son père ! Après 3 Olympia Complet, 2 Palais des Sports de Paris les 15&16 avril 2016, elle revient pour une date exceptionnelle à l'Olympia le 12 juillet 2016 avant de reprendre sa tournée en novembre. »