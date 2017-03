Plus d'infos sur le spectacle Mon Coeur à Paris

2006 - Claire, trente-huit ans, s'effondre un soir devant son fils de sept ans. Transportée en urgence à l'hôpital, elle est opérée à coeur ouvert. 2009 - Irène, pneumologue à Brest, comprend, après une enquête minutieuse, que le Médiator, un coupe-faim largement prescrit pour maigrir, est en fait un poison. C'est le début d'un combat qui dure encore aujourd'hui. D'abord pour faire interdire le médicament, puis pour que les victimes soient reconnues. 2010 - Hugo, jeune avocat, vient de poser sa plaque. Une femme prend rendez-vous. Elle a entendu parler du Médiator à la télévision. Elle vient de comprendre que c'est à cause de ces pilules, prescrites un jour de juin pour rentrer dans son maillot de bain, qu'elle dort maintenant la télévision allumée pour ne pas entendre les battements de son coeur artificiel. Le procès du Médiator, reporté plusieurs fois, est prévu pour 2018. Dans Mon coeur, plusieurs histoires emmêlées racontent un des plus gros scandales sanitaires français. Pauline Bureau Texte et mise en scène Pauline Bureau Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca Finet, Sonia Floire, Camille Garcia, Zbigniew Horoks, Marie Nicolle, Anthony Roullier et Catherine Vinatier