M'MANUne pièce de Fabrice Melquiot Avec Cristiana Reali et Robin Causse Mise en scène Charles Templon Une comédie douce-amère sur une grande histoire d'amour entre une « M'man » (Cristiana Reali) et son fils (Robin Causse). Cinq conversations à la fois tendres et absurdes, qui s'échelonnent sur dix ans : entre Gaby, un garçon paumé et sa « M'man », baromètre déréglé, lunatique, maniaque, jalouse et spectaculaire. Modane, en Italie. Ce soir, c'est diner chez « M'man ». On fête l'anniversaire de Gaby : trentenaire, célibataire, au chômage et vivant toujours au domicile familial. Il a mis le couvert, préparé la soupe et un cake au coco, 30 ans ça se fête ! Brunella, sa « M'man » ressasse le passé pour mieux l'oublier : un chagrin à éponger et un mari volage. Ainsi cohabitent la mère et le fils qui, au fil des années, se racontent, se provoquent, s'aiment magnifiquement et finiront par s'avouer un lourd secret. D'une humanité profonde, une pièce pour saisir le temps qui passe et qui rend vivant !