Jean-Claude Auclair présente ce spectacle.

Artistes : Anthony Figueiredo, Indiaye Zami

Ce spectacle influencé par les cartoons et les personnages de Jim Carrey est une véritable bande-dessinée offerte en live. Un duo au rythme endiablé et au sens du détail hors du commun, mêle sketchs, mimes, stand up, danse, acrobaties, bruitages...

L'imaginaire de l'un essaie de prendre le dessus sur l'imaginaire de l'autre et Vice Versa.

Le saviez-vous ?

Les Vice Versa ont été découvert par le public dans La France à Un Incroyable Talent sur M6 et ont récemment participé à Britain's Got Talent en 2016.

Le prix des places est : 24.00 ?

Date : jeudi 9 février 2017 au samedi 27 mai 2017

