Plus d'infos sur le spectacle Les Enfants Du Silence à Paris

Le Théâtre Antoine est très fiers d’accueillir la troupe de la Comédie-Française pour 37 représentations exceptionnelles.



Au sein d’une école pour sourds et malentendants, un orthophoniste, œuvre à l’apprentissage de la langue parlée, se heurte à une ancienne élève devenue femme de ménage, qui refuse le principe d’ une langue normative à laquelle les sourds devraient se soumettre.



Véritable plaidoyer en faveur du droit à la différence et de la langue des signes, la pièce Les enfants du silence est internationalement célèbre depuis le film oscarisé de Randa Haines en 1986. Une de ses singularités est d’ être bilingue, en langue des signes française et en français parlé tout en ayant été conçue pour s’adresser à tous les publics. "Bien qu’ elle ait été écrite par un entendant, et pour un public d’ entendants puisque toutes les parties signées sont traduites en langage parlé, elle a toujours été interprétée par des acteurs sourds et des malentendants."



Pour la création de cette pièce en avril 2015 au Théâtre du Vieux-Colombier, des acteurs entendants ont fait ce chemin qui nécessite un investissement colossal. "Ce pas vers l’ autre est une ouverture essentielle qui a nourri et porté le projet" dit Anne-Marie Etienne. Dans une esthétique cinématographique très fluide, en huit décors et quatorze changements, la metteure en scène raconte leur histoire d’amour et relève la façon dont les codes sociaux conditionnent les relations humaines. Elle crée un espace de rencontres, à la recherche du "vivre ensemble".



"Les enfants du silence" la pièce est représentée par l’Agence DRAMA-Suzanne Sarquier en accord avec l’agence Paradigm à NYC.