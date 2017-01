Plus d'infos sur le spectacle Les Demi- Freres à Paris

Le spectacle Les Demi- Freres a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Toulouse, Céline, Dansez sur moi, Armtrong, Nougayork... autant de titres mythique qui ont durablement marqué la variété française. Imprégnés de l'oeuvre immense et incalssable du grand Claude Nougaro, c'est dans un rythme à couper le souffle que les Demi frères enchainent tableaux cocasses et personnages aussi déjantés qu'émouvants. dans ce tour de chants, ponctué d'imitations d'artistes d'hier et d'aujourd'hui, les Demi frères réussissent à mêler avec habilité chansons, théâtre et magie, sur le ton d'un humour inattendu! Impertinence, humour, les 2 artistes, chanteurs, musiciens et comédiens au talent époustouflant nous régalent d'une fantaisie musicale pétillante, pleine de surprises! "Ils démontrent un talent musical éclectique. Formidable" le Figaro "Le comique de ce duo là ne ressemble au aucun autre: on adore!" L'express "Ils maîtrisent parfaitement l'art de nous faire rire jusqu'aux étoiles" Le Pariscope