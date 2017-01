Plus d'infos sur le spectacle Le Village Est A 12 Kilometres à Paris

Une comédie de Stéphanie Gesnel et Maud HeywangMise en scène Alain CerrerAvec Laure-Estelle Nezan, Laetitia Giorda, Ludivine DesrousseauxSur l'invitation de l'une d'entre elles, trois jeunes femmes partent en vacances dans la ferme la plus paumée de la Creuse, pour oublier l'injuste quotidien dont elles se sentent victimes. Roxanne, la cynique, n'arrive pas à concilier carrière et vie de famille. Hélène, femme au foyer coincée, subit les diktats d'un mari castrateur. Et Louise, brillante architecte dominée par son patron, qui est accessoirement son homme, n'a d'autre horizon professionnel que le design des toilettes ! Mais ce qui s'annonçait comme un séjour champêtre aux douces senteurs de bouse, va vite se transformer en cauchemar. La ferme familiale d'Hélène, endeuillée par la mort récente de sa « maminou », s'avère hantée par un fantôme misogyne, un âne névrosé, l'ombre d'un tueur en cirée jaune et autres joyeusetés d'outre-tombe. Leur seul moyen de survivre : rejoindre la civilisation la plus proche. Problème : le village est à douze kilomètres...environ ! Désormais, elles n'ont plus le choix. Il est temps de se confronter à leurs propres démons, d'arrêter de s'apitoyer sur leur sort, d'exorciser angoisse, culpabilité, désillusions... et de prendre les armes contre ces spectres d'un autre âge, pour devenir enfin les femmes qu'elles ont toujours rêvé d'être. Le mouvement pour la libération des femmes continue, mais cette fois... à coups de haches !