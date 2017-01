Plus d'infos sur le spectacle La Dame Blanche à Paris

Le spectacle La Dame Blanche a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

De Sébastien AZZOPARDI et Sacha DANINOMise en scène : Sébastien AZZOPARDIAvec : Arthur JUGNOT - Natassja GIRARD - Marguerite DARBIN - Michèle GARCIA - Réjane LEFOUL - Sébastien PIERRE - Benoît TACHOIRES Cette nuit là, Malo Tiersen n'aurait jamais dû prendre sa voiture. Il n'aurait jamais dû aller dans cette maison au milieu des bois. Il n'aurait jamais dû avoir cet accident. Et vous, vous n'auriez jamais dû pousser la porte du Palais-Royal. Au théâtre, vous n'aviez jamais eu peur... Jusqu'à ce soir. La Dame Blanche, vivez l'expérience Le Saviez-vous? Michèle Garcia est nommée aux Molières 2016 dans la catégorie Comédienne dans un second rôle. Sébastien Azzopardi est nommé aux Molières 2016 dans la catégorie Metteur en scène d'un spectacle de théâtre prive. Spectacle nommé aux Molières 2016 dans la catégorie Création visuelle.