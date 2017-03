Plus d'infos sur le spectacle L'enfer C'est Ma Belle-mère à Paris

Avec : Françoise Royès, Philippe Nadal, Vincent Ross-Ferré

Attention quand une belle-mère acariâtre et stricte s'impose chez vous cela peut très vite se transformer en cauchemar ! Tous aux abris ! Le gros succès du OFF 2015 et 2016 !!!

Céline et José un couple libertin mènent une petite vie tranquille que rien ne semble devoir troubler jusqu'au jour où la mère de Céline débarque sans crier gare et va bouleverser le quotidien de nos deux tourtereaux. En effet Ines de la Pichodière acariâtre, austère et très vieille France est loin d'être une mère et une belle mère de tout repos ! Rebondissements, quiproquos et situations cocasses rythment cette comédie irrésistiblement drôle à consommer sans modération ! Succès festival d'Avignon 2015 et 2016.