JASON BROKERSS dans son spectacle « Je sais ce que j'fais »

Jason sait ce qu'il fait, et il le fait bien.

Membre de la Troupe du Jamel Comedy Club, Jason présente son premier spectacle dans lequel il répond aux questions que tout le monde se pose, et dit tout haut ce que personne ne pense.

Jason amène un nouveau souffle au Stand Up grâce à son sens de la formule, ses points de vue... et en plus, il est marrant, c'est lui qui le dit.

Durée : 1h20

Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans.

Ouverture des portes à 19h30, fermeture des portes à 20h30.

Le prix des places est compris entre : 15.00 et 25.00 ?

Date : mercredi 4 janvier 2017 au jeudi 22 juin 2017

