Plus d'infos sur le spectacle Issa Doumbia à Paris

Arthur World (2-1074175) présente ces spectacles

On est toujours dans la retenue lors de sa première consultation chez le psy. Issa, lui, se laisse aller à l'exubérance et se déchaîne au travers de personnages plus délirants les uns que les autres pour nous livrer une partie de lui même... Venez découvrir la schizophrénie d'Issa le temps d'une consultation épique remboursée (ou non) par la Sécurité Sociale. Personnes à mobilité réduite : 01.40.20.40.25