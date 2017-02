Plus d'infos sur le spectacle Impropolar - L'enquete policière improvisée à Paris

Impropolar c'est la 1ère intrigue policière 100% improvisée et participative ! A partir de vos suggestions et de vos contraintes, les comédiens improviseront une histoire et intrigue policière unique, d'une heure en continue.

Ce sera à vous Public d'aider notre Enquêteur principal à démasquer le coupable de cette intrigue en tentant de décrypter les pensées les plus secrètes des suspects !

Veilles rancoeurs, rêves communs ou secrets inavouables : cette cérémonie sera l'occasion de faire remonter à la surface de nombreux souvenirs et donnera lieu à des situations cocasses ! Suspense, intrigues, émotion, rebondissements viendront pimenter la soirée.

A vous de mener l'enquête...mais attention aux fausses pistes car nos improvisateurs ont tous un bon mobile !

Réservations :

http://www.billetreduc.com/159084/evt.htm

Tarifs :

Entrée libre, conso obligatoire et chapeau pour les comédiens.

Réservation sur Billet réduc conseillée

Date et horaire :

Samedi 11 Février à 21h30

Samedi 25 Février à 21h30

Lieu :

Le Kibélé

12 rue de l'Echiquier, 75010 Paris, France

Le Saviez-vous?

Les Improtagonistes© est une compagnie d'improvisation théâtrale dont les joueurs ont en moyenne 8 années d'expérience de l'impro. A travers leurs spectacles Improposez©, ImproBingo© ou les Passagers©, leur démarche artistique a pour objectif de placer le spectacle vivant de qualité au coeur des projets culturels de proximité.

Infos réservation :

http://www.billetreduc.com/159084/evt.htm