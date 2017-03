Plus d'infos sur le spectacle HERVE BARBEREAU DANS HYPNOSIS à Paris

Selon les écoles, l'hypnose serait un état mental modifié ou un état imaginatif.

Dans son spectacle, Hypnosis, Herve Barbereau propose une étude de l'hypnose et met en pratique les théories et fondamentaux. Une étude ludique et intelligente.