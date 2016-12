Plus d'infos sur le spectacle Giroud & Stotz, Classe à Paris

Le spectacle Giroud & Stotz, Classe a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Ce spectacle est une belle surprise : on s'y rend pour découvrir deux nouveaux comiques et on y rencontre un duo musical débordant de talent.

D'un côté, il y a Yann Stotz, véritable homme élastique affublé d'une voix de crooner et d'un sens inné de l'autodérision. De l'autre gambade la pétaradante Cécile Giroud qui taquine du piano aussi bien qu'elle chante.

Le mot d'ordre de leur pétulant spectacle est « classe » mais soyons honnêtes, cette élégante devise n'est franchement pas respectée : entre un discours présidentiel truffé d'impertinences, une pléiade de sketches aussi tordus qu'irrévérencieux, et un tourbillon de chanteurs imités avec une succulente dérision, on ne peut pas dire qu'avec eux le sérieux soit de mise... Cécile et Yann se moquent de tout mais ils le font avec panache et un tel sens de la musicalité que cela rend leurs numéros définitivement réjouissants !

DATES

Le 15 janvier 2017

Du 27 au 30 juillet 2016, du 1er au 6 août 2016, du 9 au 13 août 2016, du 16 au 20 août 2016, du 23 août au 3 septembre 2016, le 30 septembre 2016, à 19 h

Le 24 mai 2016 à 20 h 30

Site web : http://www.alhambra-paris.com/giroud-stotz-classe-lo1048.html