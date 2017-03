Plus d'infos sur le spectacle Faux Culs Un Jour, à Paris

Attention les faux culs sont de sortie ! Hypocrisie, mensonges, sexe, cruauté et bonnes oeuvres... Ça va swinguer dans la haute société. Rire garanti !

Chez les De Laperche Monthé on est très vielle France, très coincé, très à cheval sur les principes bref on est très too much ! Et bien sûr on oeuvre dans des associations caritatives ! Bref Marie Cécile et Jean Eudes sont des gens bien sous tous rapports.

Mais quand le club des bonnes oeuvres de la paroisse lance son grand concours annuel pour décerner la médaille du meilleur projet caritatif les dents commencent à s'allonger et Marie Cécile compte bien l'emporter ! Elle décide donc d'héberger un SDF qui squatte en bas de chez elle ! Et là tout bascule ! Attention ?a va chauffer ! Les faux culs se dévoilent et tout va très vite tourner au vinaigre.

De quiproquos en rebondissements, de bons mots en situations cocasses le spectateur n'a aucun répit !

Ajoutez à tout ?a une histoire de fesses abracadabrante et vous obtenez la recette d'une soirée réussie ou tel est pris qui croyait prendre. C'est une bombe qui va exploser, une comédie dont vous parlerez pendant longtemps ! Attention à vos zygomatiques ! Ils vont souffrir ! Les faux culs sont là pour le meilleur et pour le rire !

Auteur : Fran?oise Royès

Artistes : Fran?oise Royès, Philippe Nadal, Vincent Ross-Ferré

Metteur en scène : Embonin Tellijance

Réservez vos places de theatre pour : FAUX CULS UN JOUR, - Le Laurette Théâtre

Le prix des places est compris entre : 17.00 et 24.20 ?

Date : lundi 3 octobre 2016 au lundi 1 mai 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour FAUX CULS UN JOUR,.