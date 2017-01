Plus d'infos sur le spectacle Fabrice Luchini Et Moi à Paris

Le spectacle Fabrice Luchini Et Moi a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Seul en scène écrit, mis en scène et interprété par Olivier Sauton Quand Fabrice Luchini devient le professeur de théâtre d'un jeune ambitieux inculte, s'ensuit un conte initiatique drôle, émouvant, réfléchi. Olivier Sauton est un jeune homme qui rêve de devenir comédien. Obsédé par la gloire et les conquêtes féminines, la culture lui est totalement imperméable.Une nuit, le hasard le fait tomber nez à nez avec son idole, Fabrice Luchini.Culotté, il lui demande de devenir son professeur. D'abord réticent, celui ci accepte et va prodiguer au jeune homme trois leçons de théâtre aux allures de leçons de vie.