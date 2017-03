Plus d'infos sur le spectacle Cuisine Et Dépendances à Paris

CUISINE ET DEPENDANCES

Pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Mise en scène Agnès Jaoui

Avec Grégory Gadebois, Léa Drucker, Laurent Capelluto, Jean-Baptiste Marcenac, Nina Meurisse.

Jacques et Martine, un couple de bourgeois ordinaires, invitent à dîner deux amis perdus de vue depuis dix ans : un écrivain et journaliste à succès et sa femme, entièrement dévolue à sa carrière. Parmi les invités figurent aussi Georges, le copain hébergé, et Fred, le frère de Martine, avec sa copine Marylin. Les personnages de Cuisine et dépendances se dévoilent petit à petit dans la cuisine où apparaissent leurs névroses respectives... Une comédie jubilatoire pour ces cinq personnages hauts en couleurs.

Cette comédie mythique créée au début des années 90 puis adaptée au cinéma, est jouée en alternance avec Un Air de Famille.

La comédie culte revient dans une nouvelle mise en scène très attendue d'Agnès Jaoui avec une distribution 4 étoiles, dont Grégory Gadebois et Léa Drucker.

Presse:

Le parisien :

« l'écriture Bacri-Jaoui fait mouche, avec ses dialogues au cordeau. Leur humour féroce s'impose dans des comédies acides sous des dehors hilarants. »

Le Figaro :

« On rit beaucoup, on est ému, on admire ! Bref, courez-y ! »

Le Monde :

« Retour gagnant

Intemporel

Toujours aussi drôle et touchant »

Le prix des places est compris entre : 14.00 et 60.10 ?

Date : samedi 14 janvier 2017 au dimanche 30 avril 2017

